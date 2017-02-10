Профессор истфака МГУ скончался вечером после заседания по диссертации Мединского

«Один из шести его (диссовета МГУ — прим. редакции) членов, пытавшийся спасти репутацию факультета и проголосовавший против навязываемого ему решения — профессор Николай Дмитриевич Ерофеев — вернулся домой после заседания, зашел в свою комнату и умер», — описывает ситуацию Иванчик.

О смерти ученого сообщил сайт истфака МГУ, а о том, что это случилось после заседания по диссертации Мединского, пишет в фейсбуке коллега Ерофеева — доктор исторических наук, сотрудник кафедры истории древнего мира Исторического факультета МГУ Аскольд Иванчик.

7 февраля 2017 года Диссертационный совет Московского государственного университета имени Ломоносова отказался рассматривать по существу спорную диссертацию министра культуры Владимира Мединского. Об этом журналистам рассказал декан истфака МГУ Иван Тучков, объяснивший решение совета тем, что на заседании его участники не нашли в научной работе Мединского плагиата.

Вскоре после этого один из участников диссовета МГУ Сергей Мироненко рассказал РБК, что диссовет отказался рассматривать работу Мединского, потому что эту диссертацию совету так и не предоставили. Из 19 членов диссовета МГУ против отказа рассматривать диссертацию Мединского проголосовало 6 человек, включая Ерофеева.

Заявление с требованием лишить министра культуры ученой степени подали в Минобрнауки в апреле 2016 года участник «Диссернета» Иван Бабицкий и историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. Сначала научная работа чиновника ушла на рассмотрение диссертационного совета УрФУ, но позднее была отозвана оттуда.