Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Лицо с обложки: как Хиллари Клинтон выглядела 19 лет назад
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
17:31 (мск), источник: Афиша Daily

Профессор истфака МГУ скончался вечером после заседания по диссертации Мединского

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России XIX века — начала XX века МГУ Николай Ерофеев, который участвовал в диссовете по диссертации главы Минкульта Владимира Мединского, скончался 7 февраля, вернувшись с заседания по научной работе министра культуры.

Источник: Исторический факультет МГУ

О смерти ученого сообщил сайт истфака МГУ, а о том, что это случилось после заседания по диссертации Мединского, пишет в фейсбуке коллега Ерофеева — доктор исторических наук, сотрудник кафедры истории древнего мира Исторического факультета МГУ Аскольд Иванчик.

«Один из шести его (диссовета МГУ — прим. редакции) членов, пытавшийся спасти репутацию факультета и проголосовавший против навязываемого ему решения — профессор Николай Дмитриевич Ерофеев — вернулся домой после заседания, зашел в свою комнату и умер», — описывает ситуацию Иванчик.

Читайте также
МГУ найдет способ разобрать материалы диссертации Мединского

7 февраля 2017 года Диссертационный совет Московского государственного университета имени Ломоносова отказался рассматривать по существу спорную диссертацию министра культуры Владимира Мединского. Об этом журналистам рассказал декан истфака МГУ Иван Тучков, объяснивший решение совета тем, что на заседании его участники не нашли в научной работе Мединского плагиата.

Вскоре после этого один из участников диссовета МГУ Сергей Мироненко рассказал РБК, что диссовет отказался рассматривать работу Мединского, потому что эту диссертацию совету так и не предоставили. Из 19 членов диссовета МГУ против отказа рассматривать диссертацию Мединского проголосовало 6 человек, включая Ерофеева.

Заявление с требованием лишить министра культуры ученой степени подали в Минобрнауки в апреле 2016 года участник «Диссернета» Иван Бабицкий и историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. Сначала научная работа чиновника ушла на рассмотрение диссертационного совета УрФУ, но позднее была отозвана оттуда.

Николай Еврофеев родился 20 августа 1939 года. Он занимался исследованиями социально-экономической и политической истории России начала XX века, кризиса самодержавной государственности и Февральской революции 1917 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Финляндии выплачивают 500 евро каждому. Как?!
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь