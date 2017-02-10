Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге более половины будущих первоклассников записаны в школы

В Екатеринбурге более половины будущих первоклассников записаны в школы. Подать заявление без учета места проживания ребенка можно будет с 1 июля.

Об этом сообщили Накануне.RU в администрации города со ссылкой на начальник департамента образования Екатерину Сибирцеву.

По ее словам, сегодня школы продолжают вести набор будущих учеников. В части общеобразовательных учреждений комплектация первых классов уже завершилась — готовятся приказы о зачислении, а также отказы по заявлениям, в случаях, когда количество заявлений превышает количество мест.

«При этом мне бы хотелось успокоить родителей, которые получат отказы: в муниципальных школах подготовлено достаточное количество мест для первоклассников, большинство школ до сих пор ведут набор. В случае отказа родителям необходимо обратиться в отдел образования районной администрации, чтобы узнать, в каких школах продолжается комплектация учеников», — отметила Екатерина Сибирцева .

Напомним, в этом году образовательные учреждения уральской столицы приготовили около 20 тыс. мест для учеников первых классов, которые сядут за парты 1 сентября. В то же время, по прогнозу департамента образования, ряды школьников города в этом году должны будут пополнить примерно 18,6 тыс. юных горожан. В столице Урала сформирован существенный резерв, чтобы дать возможность всем детям, достигшим школьного возраста, получать знания в городских образовательных учреждениях.

Подать заявление без учета места проживания ребенка можно будет с 1 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проверка тарифов "Т-Плюс" в Пермском крае проходит в сотрудничестве с ФСБ
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь