В Екатеринбурге более половины будущих первоклассников записаны в школы

Об этом сообщили Накануне.RU в администрации города со ссылкой на начальник департамента образования Екатерину Сибирцеву.

По ее словам, сегодня школы продолжают вести набор будущих учеников. В части общеобразовательных учреждений комплектация первых классов уже завершилась — готовятся приказы о зачислении, а также отказы по заявлениям, в случаях, когда количество заявлений превышает количество мест.

«При этом мне бы хотелось успокоить родителей, которые получат отказы: в муниципальных школах подготовлено достаточное количество мест для первоклассников, большинство школ до сих пор ведут набор. В случае отказа родителям необходимо обратиться в отдел образования районной администрации, чтобы узнать, в каких школах продолжается комплектация учеников», — отметила Екатерина Сибирцева .

Напомним, в этом году образовательные учреждения уральской столицы приготовили около 20 тыс. мест для учеников первых классов, которые сядут за парты 1 сентября. В то же время, по прогнозу департамента образования, ряды школьников города в этом году должны будут пополнить примерно 18,6 тыс. юных горожан. В столице Урала сформирован существенный резерв, чтобы дать возможность всем детям, достигшим школьного возраста, получать знания в городских образовательных учреждениях.

Подать заявление без учета места проживания ребенка можно будет с 1 июля.