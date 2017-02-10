В Прикамье построят дома культуры и благоустроят дворы. «Единая Россия» запускает в регионе четыре новых проекта, призванных улучшить качество жизни населения.

На реализацию проектов Пермский край получит финансирование из федерального бюджета. Так, на программу «Парки малых городов» выделят 11 млн руб., на программу «Парки малых городов» выделят 11 млн руб., на «Местный дом культуры» — более 30 млн руб. Проект «Городская среда» получит самую большую сумму — более 400 млн руб.

Сейчас координаторы проектов в Прикамье займутся подписанием соглашений с федеральными министерствами, внесение поправок в бюджет края, а также будут проводить общественные обсуждения и утверждать муниципальные программы.

«В сжатые сроки нужно наладить эффективную работу по реализации приоритетных проектов. Бюджетные средства, выделяемые на эти направления, весьма существенные», — рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин.

Для координации каждого приоритетного проекта в Прикамье создадут общественные советы. Таким образом, каждый житель сможет не просто следить за тем, как программы воплощаются в жизнь, но и лично участвовать в их реализации.

При этом предыдущие проекты «Единой России» продолжат реализовывать в крае. Среди них — «Безопасные дороги», «Детские сады — детям», «Детский спорт», «Единая страна — доступная среда», «Историческая память» и др.