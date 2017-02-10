Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Слова Трампа об Украине и Путине, вызвавшие негодование Киева
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье построят дома культуры и благоустроят дворы

В крае стартуют четыре новых партийных проекта.

В Прикамье построят дома культуры и благоустроят дворы. «Единая Россия» запускает в регионе четыре новых проекта, призванных улучшить качество жизни населения.

На реализацию проектов Пермский край получит финансирование из федерального бюджета. Так, на программу «Парки малых городов» выделят 11 млн руб., на программу «Парки малых городов» выделят 11 млн руб., на «Местный дом культуры» — более 30 млн руб. Проект «Городская среда» получит самую большую сумму — более 400 млн руб.

Сейчас координаторы проектов в Прикамье займутся подписанием соглашений с федеральными министерствами, внесение поправок в бюджет края, а также будут проводить общественные обсуждения и утверждать муниципальные программы.

«В сжатые сроки нужно наладить эффективную работу по реализации приоритетных проектов. Бюджетные средства, выделяемые на эти направления, весьма существенные», — рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин.

Для координации каждого приоритетного проекта в Прикамье создадут общественные советы. Таким образом, каждый житель сможет не просто следить за тем, как программы воплощаются в жизнь, но и лично участвовать в их реализации.

При этом предыдущие проекты «Единой России» продолжат реализовывать в крае. Среди них — «Безопасные дороги», «Детские сады — детям», «Детский спорт», «Единая страна — доступная среда», «Историческая память» и др.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре семилетняя девочка несколько лет живёт в квартире с волчицей
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Дело Дадина пересмотрят
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Эрдоган ратифицировал поправки в Конституцию
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь