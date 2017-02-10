В Челябинске девять человек пострадали от морозов
В Челябинске за вчерашний день, 9 февраля, с обморожением к врачам обратились девять человек. Среди пострадавших детей не было.
В Челябинске за вчерашний день, 9 февраля, с обморожением к врачам обратились девять человек. Среди пострадавших детей не было.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в
«Пять человек с обморожением скорая забрала из общественных мест, троих — с улицы, и один человек вызвал врачей домой, — пояснили в ведомстве. — Трое пострадавших были госпитализированы».
Сегодня пострадавшие с обморожением к врачам не обращались.
Напомним, в Челябинской области сильные морозы стоят уже трое суток. В некоторых районах столбик термометра опускался до минус 41 градуса. Занятия в школах уже третий день отменяются.
Предстоящей ночью по прогнозам синоптиков ожидается минус 28−33 градуса, в горах и низинах — минус 35−40 градусов, на
Сильные морозы сохраняются также на территории Сибири и Урала. Сотрудники МЧС России призывают отказаться от дальних поездок.
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