В Челябинске девять человек пострадали от морозов

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе горздрава, трое из пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

«Пять человек с обморожением скорая забрала из общественных мест, троих — с улицы, и один человек вызвал врачей домой, — пояснили в ведомстве. — Трое пострадавших были госпитализированы».

Сегодня пострадавшие с обморожением к врачам не обращались.

Напомним, в Челябинской области сильные морозы стоят уже трое суток. В некоторых районах столбик термометра опускался до минус 41 градуса. Занятия в школах уже третий день отменяются.

Предстоящей ночью по прогнозам синоптиков ожидается минус 28−33 градуса, в горах и низинах — минус 35−40 градусов, на юго-западе — минус 23−28 градусов. Потеплеет только в воскресенье — до минус 9−14 градусов.

Сильные морозы сохраняются также на территории Сибири и Урала. Сотрудники МЧС России призывают отказаться от дальних поездок.