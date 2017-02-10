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14:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске девять человек пострадали от морозов

В Челябинске за вчерашний день, 9 февраля, с обморожением к врачам обратились девять человек. Среди пострадавших детей не было.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе горздрава, трое из пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

«Пять человек с обморожением скорая забрала из общественных мест, троих — с улицы, и один человек вызвал врачей домой, — пояснили в ведомстве. — Трое пострадавших были госпитализированы».

Сегодня пострадавшие с обморожением к врачам не обращались.

Напомним, в Челябинской области сильные морозы стоят уже трое суток. В некоторых районах столбик термометра опускался до минус 41 градуса. Занятия в школах уже третий день отменяются.

Предстоящей ночью по прогнозам синоптиков ожидается минус 28−33 градуса, в горах и низинах — минус 35−40 градусов, на юго-западе — минус 23−28 градусов. Потеплеет только в воскресенье — до минус 9−14 градусов.

Сильные морозы сохраняются также на территории Сибири и Урала. Сотрудники МЧС России призывают отказаться от дальних поездок.

Если ситуация представляет угрозу жизни и здоровью, незамедлительно сообщайте в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.

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