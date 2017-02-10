В Башкирии разыскивается женщина с дочерью-подростком
УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Служба судебных приставов обращается к жителям Башкирии за содействием в розыске женщины, которая незаконно увезла дочь.
УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Служба судебных приставов обращается к жителям Башкирии за содействием в розыске женщины, которая незаконно увезла дочь.
Как сообщили в УФССП по РБ, жительница Ростовской области — 35-летняя Инесса Щербина, лишенная родительских прав, вывезла свою 12-летнюю дочь Валерию Щербину без уведомления отца и органов опеки. Знающих