В Киевсовете одобрили переименование станции метро «Петровка»

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро «Петровка» в «Почайну», сообщила на своей странице в Facebook член комиссии Анабелла Морина.

«Только что приняли решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую историю!! вернуть нашу настоящую историю!! Шикарнейшее начало дня!» — написала Морина.

Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно.