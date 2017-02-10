В Киевсовете одобрили переименование станции метро «Петровка»
Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно. По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения.
Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно. По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения.
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро «Петровка» в «Почайну», сообщила на своей странице в Facebook член комиссии Анабелла Морина.
«Только что приняли решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую историю!! вернуть нашу настоящую историю!! Шикарнейшее начало дня!» — написала Морина.
Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно.
По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения.
«После общественных слушаний снова на Комиссию и затем в Киевсовет. Такова процедура», — отметил Резников.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро «Петровка» в «Почайну».