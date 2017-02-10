В Омск привезут икону святой Матроны Московской

Откроет выставку молебен «На начало благого дела», который проведет митрополит Омский и Таврический Владимир.

Всего с выставке будет представлено более 200 экспонатов из монастырей, подворьев, духовных издательств Палестины, Греции, Черногории, Молдавии, Украины. Базироваться экспозиция будет в «Экспоцентре».

Отметим, что Матрона Московская, пожалуй, самая любимая в России из всех святых XX столетия. Святая Матрона Московская помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами в любых горестях и скорбях. При жизни она давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. Православные верят — святая исцеляет болезни, помогает сохранить семью, родить ребенка бездетным парам.