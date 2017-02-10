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17:40 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде демонтировали два незаконных торговых объекта

Районные администрации Волгограда проводят ежедневный мониторинг по выявлению незаконно установленных нестационарных объектов.

Источник: РИАЦ

10 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда по улице Еременко демонтировали два таких торговых объекта.

— Один из объектов демонтируется добровольно, а второй согласно постановлению № 764 демонтирован силами МБУ. Обе торговые точки не имели разрешительных документов, — отметила главный специалист экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда Наталья Ермолаева. — Добавлю, что на этой неделе было добровольно убрано шесть незаконно размещенных нестационарных объектов.

Как отметила представитель администрации Краснооктябрьского района, при проверке объектов принимаются во внимание обращения жителей города. Многие граждане жалуются, что возле киосков собираются асоциальные элементы общества. Краснооктябрьский район не исключение — рядом с одним из демонтируемых объектов лежал флакон из-под спиртосодержащей жидкости и пустая упаковка из-под таблеток. Кроме того, уход с рынка нарушителей будет способствовать развитию легального бизнеса и повышению поступлений в бюджет.

Добавим, что за последние два года на территории Волгограда как в принудительном порядке, зачастую по судебным решениям, так и добровольно — силами владельцев нестационарных объектов, было демонтировано 1128 торговых точек. Наведение порядка в этой сфере продолжается.

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