Четыре воронежца подали заявки на «Дальневосточный гектар»

Заявления на получение «Дальневосточного гектара» подали четыре жителя Воронежской области, сообщила руководитель регионального управления Росреестра Елена Перегудова в пятницу, 10 февраля. По ее словам, программа вызывает интерес у воронежцев: сотрудники Росреестра отмечают большое количество обращений за справочными сведениями о получении земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Власти безвозмездно предоставляют участки в 1 га гражданам России на пять лет.

«Закон о дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Право на получение земли имели жители Дальнего Востока, с февраля 2017 года программа стала доступна для всех россиян. Цель закона — привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий в ДФО.

По информации Минвостокразвития, с 1 по 10 января поступило 21,6 тыс. заявок из 85 регионов России. Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов заявлял, что Воронежская область — один из лидеров по количеству обращений на получение земли на Камчатке.

Граждане России, по данным на 10 февраля 2017 года, уже подали 58102 заявки на «Дальневосточный гектар». Власти передали в пользование 5066 участков, на рассмотрении находятся 53036 заявок. Выбрать участок можно на специальном сайте надальнийвосток.рф.

Справка РИА «Воронеж»

Заявления на получение «Дальневосточного гектара» принимают во всех офисах МФЦ и Кадастровой палаты. Через пять лет безвозмездного пользования гражданин сможет оформить участок в собственность или аренду на 49 лет.

В Дальневосточный федеральный округ входят Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. В каждом из них власти выделили по одному муниципальному району, в котором предоставляют бесплатные участки.