Бесплатные тренировки в рамках подготовки к полумарафону «Беги, герой» стартуют на Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода 12 февраля. Как сообщают организаторы мероприятия, открылась регистрация на третий благотворительный полумарафон, который пройдет 21 мая в Нижнем Новгороде. На официальном сайте забега можно зарегистрироваться на одну из трех дистанций: 5, 10 или 21,1 км. Трасса дистанций, по предварительным данным, останется такой же, как и в прошлом году.

10% от суммы регистрационных взносов будет направлено на главную благотворительную цель полумарафона. В этом году средства, собранные с помощью взносов, и пожертвований, будут направлены на подготовку команды школы-интерната № 95 по мини-футболу к участию во Всероссийских соревнованиях среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.