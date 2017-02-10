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15:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Бесплатные тренировки в рамках подготовки к полумарафону «Беги, герой» стартуют на Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода 12 февраля

Забег «Беги, Герой!» может пробежать любой человек, независимо от возраста, места жительства и физической подготовки.

Бесплатные тренировки в рамках подготовки к полумарафону «Беги, герой» стартуют на Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода 12 февраля. Как сообщают организаторы мероприятия, открылась регистрация на третий благотворительный полумарафон, который пройдет 21 мая в Нижнем Новгороде. На официальном сайте забега можно зарегистрироваться на одну из трех дистанций: 5, 10 или 21,1 км. Трасса дистанций, по предварительным данным, останется такой же, как и в прошлом году.

10% от суммы регистрационных взносов будет направлено на главную благотворительную цель полумарафона. В этом году средства, собранные с помощью взносов, и пожертвований, будут направлены на подготовку команды школы-интерната № 95 по мини-футболу к участию во Всероссийских соревнованиях среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Согласно информации, с 12 февраля и до начала забега каждое воскресенье на Верхне-Волжской набережной будут проходить еженедельные тренировки, к которым смогут примкнуть все желающие. Забег «Беги, Герой!» может пробежать любой человек, независимо от возраста, места жительства и физической подготовки. Единственное общее требование к участникам — наличие медицинской справки, разрешающей бежать выбранную дистанцию. Инвалиды и ветераны ВОВ приглашаются к участию в забеге без оплаты регистрационного взноса, для пенсионеров и студентов предусмотрена скидка на участие.

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