В Уфе очистили остановки от уплотненного снега
УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы остановки общественного транспорта очистили от уплотненного снега. На уборке были задействованы тракторы,
УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы остановки общественного транспорта очистили от уплотненного снега. На уборке были задействованы тракторы,
От снега освобождены остановки у Монумента Дружбы, «Президент-отеля», возле Института профзаболеваний и другие. Работа по очистке ООТ будет продолжаться, проинформировали в администрации Кировского района.