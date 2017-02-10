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16:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе очистили остановки от уплотненного снега

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы остановки общественного транспорта очистили от уплотненного снега. На уборке были задействованы тракторы, мини-погрузчики, самосвалы. Кроме того, работники муниципального учреждения по благоустройству собрали и вывезли бытовой мусор.

От снега освобождены остановки у Монумента Дружбы, «Президент-отеля», возле Института профзаболеваний и другие. Работа по очистке ООТ будет продолжаться, проинформировали в администрации Кировского района.

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