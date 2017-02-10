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15:44 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе будут добиваться дальнейшего повышения тарифа на эвакуацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости (Крым). Симферопольский МУП «ГорТрансСервис» будет и дальше добиваться повышения тарифа на принудительную эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД.

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал руководитель предприятия Станислав Грецкий.

«Это, конечно мало, но мы начнем по этому тарифу работать. Через квартал мы планируем подать экономическое обоснование на более высокий тариф», — заверил Грецкий.

Так или иначе, сейчас МУП будет работать с тем тарифом, который удалось экономически обосновать.

«Поработав с этим тарифом, мы увидим, сможем держаться на плаву или нет. Но в любом случае, будем подавать на повышение. МУП создан не для того, чтобы “держаться на плаву”, а пополнять бюджет города», — рассказал Грецкий.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Симферополе установили новый тариф на принудительную эвакуацию автомобилей. Так, за погрузку и вывоз авто владельцу придется отдать 2000 рублей, а за хранение — 25 рублей в час.

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