Кольцо на улице Луначарского заработает уже в этом году

Кольцевая развязка на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского заработает в 2017 году. Об этом на заседании круглого стола, посвященного строительству и ремонту дорог, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, сообщает CityTraffic.ru.

Основные проблемы, которые стояли на пути реализации проекта, устранены. По словам министра, они были связаны с формой кольцевой развязки, которая была перепроектирована с круглой на эллипсоидную. На данный момент проект прошел экспертизу, поэтому строительство, согласно графику, должно завершится в 2017 году.

Также на заседании обсуждались вопросы ремонта Красноглинского и Московского шоссе. Как рассказал Иван Пивкин, Красноглинское шоссе отремонтируют только после ЧМ-2018, поскольку оно является резервным, а не основным. Поэтому сейчас все силы будут направлены на завершение реконструкции Московского шоссе и дороги к аэропорту Курумоч. Министр, пообещал, что эти объекты будут сданы в срок, а именно до 31 декабря 2017 года.