Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля
Синоптики прогнозируют до -8° градусов при
Синоптики прогнозируют до -8° градусов при
«Погодные условия в предстоящие дни в основном будет определять восточная периферия скандинавского антициклона. В период с 11 по 13 февраля — небольшие морозцы. В основном сохранится влияние повышенного фона атмосферного давления. Местами кратковременный снег, прогнозируются гололеды небольшой интенсивности», — говорится в сообщении синоптиков.
В частности, 13 февраля средняя температура воздуха ожидается -5°…-8°, а
Гидрометцентр сообщает также, что сегодня, 10 февраля, прогнозируется облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Максимальная температура днем ожидается от 0° до -4° при