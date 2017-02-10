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15:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля

Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр 10 февраля.

«Погодные условия в предстоящие дни в основном будет определять восточная периферия скандинавского антициклона. В период с 11 по 13 февраля — небольшие морозцы. В основном сохранится влияние повышенного фона атмосферного давления. Местами кратковременный снег, прогнозируются гололеды небольшой интенсивности», — говорится в сообщении синоптиков.

В частности, 13 февраля средняя температура воздуха ожидается -5°…-8°, а 11—12 февраля днем прогнозируется -2°…-4°, на востоке области при прояснениях до -13°, ночью ожидается -5°…-10°.

Гидрометцентр сообщает также, что сегодня, 10 февраля, прогнозируется облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Максимальная температура днем ожидается от 0° до -4° при северо-западном ветре до 4−8 м/с.

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