Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля

«Погодные условия в предстоящие дни в основном будет определять восточная периферия скандинавского антициклона. В период с 11 по 13 февраля — небольшие морозцы. В основном сохранится влияние повышенного фона атмосферного давления. Местами кратковременный снег, прогнозируются гололеды небольшой интенсивности», — говорится в сообщении синоптиков.

В частности, 13 февраля средняя температура воздуха ожидается -5°…-8°, а 11—12 февраля днем прогнозируется -2°…-4°, на востоке области при прояснениях до -13°, ночью ожидается -5°…-10°.