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17:50 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининградской области создают «бережливые поликлиники»

В Калининграде компания «Лукойл» выделит 180 млн рублей на реконструкцию и оборудование здания бывшей медсанчасти № 1. Такую информацию врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов озвучил 9 февраля в местном телеэфире.

Говоря о развитии регионального здравоохранения, он подчеркнул, что в последние годы наметились существенные сдвиги. За пять лет выросла рождаемость, сократилась смертность, прокомментировали собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области.

Вместе с тем, Антон Алиханов считает, что по некоторым направлениям здравоохранения есть и проблемы. Одна из них — неэффективное использование оборудования. Позитивным изменениям, с точки зрения главы региона, должны способствовать перевод исследований на КТ и МРТ на 13-часовой режим работы.

Также глава региона рассказал о том, что будет изменен принцип закупки дорогостоящего оборудования для медицинских организаций: «Не секрет, что оно используется не в полном объеме. Будет создана эффективная система оценки потребности такого оборудования, а также исследований, в которых у населения есть необходимость. Мы перестроим систему закупок: они будут производиться централизованно, что позволит снизить расходы на приобретение оборудования, создать экономию средств. Исследования будут производиться действительно те, что необходимы, и аппаратура станет использоваться более эффективно».

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Достаточной эффективности использования внутренних резервов медицинских организаций региона, по мнению Антона Алиханова, призван способствовать реализуемый в Городской детской поликлинике № 6 и поликлинике Центральной городской клинической больницы пилотный проект по созданию «бережливых поликлиник-образцов» с использованием клиентоориентированных технологий. Он предполагает появление «открытых регистратур», отлаженной и понятной пациенту логистики внутри учреждений с разделением потоков посетителей, появление call-центров с многоканальными телефонными линиями, позволяющими записаться на прием и вызвать врача на дом, в том числе для оказания неотложной медицинской помощи. После 1 апреля проект будет тиражирован во все учреждения амбулаторно-поликлинического звена Калининградской области.

Глава региона отметил, что в ходе создания «бережливых поликлиник» была проделана большая работа в плане информатизации медицины региона с использованием возможностей электронной системы «БАРС. Здравоохранение».

«В ближайшее время процедура получения талона на оказание медицинских услуг станет более открытой и прозрачной. Введение электронных технологий позволит исключить личный фактор, злоупотребления в этой сфере, в том числе поборы с населения. В течение двух лет мы внедрим полноценную электронную медицинскую карту», — сказал Антон Алиханов.

Отдельный блок вопросов от населения на прямой линии с главой региона касался строительства новых и ремонта существующих учреждений здравоохранения. Антон Алиханов сообщил, что есть договоренность областного правительства и компании «Лукойл» о реконструкции здания бывшей медсанчасти № 1 площадью 7 тыс. кв. м, переданного Детской областной больнице: «В этом году мы выделили 17 млн рублей на проектно-сметную документацию. “Лукойл” согласился профинансировать реконструкцию и поставку оборудования в размере 180 млн рублей».

Кроме этого, врио губернатора отметил, что идет подготовка к проектированию новой поликлиники в Калининграде, на Сельме. Также прорабатывается вопрос дальнейшего сотрудничества с коммерческими организациями в рамках государственно-частного партнерства по примеру открытия офиса врача общей практики в поселке Рыбное Гурьевского городского округа для оказания населению бесплатной медицинской помощи.

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