В Калининградской области создают «бережливые поликлиники»

Говоря о развитии регионального здравоохранения, он подчеркнул, что в последние годы наметились существенные сдвиги. За пять лет выросла рождаемость, сократилась смертность, прокомментировали собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области.

Вместе с тем, Антон Алиханов считает, что по некоторым направлениям здравоохранения есть и проблемы. Одна из них — неэффективное использование оборудования. Позитивным изменениям, с точки зрения главы региона, должны способствовать перевод исследований на КТ и МРТ на 13-часовой режим работы.

Также глава региона рассказал о том, что будет изменен принцип закупки дорогостоящего оборудования для медицинских организаций: «Не секрет, что оно используется не в полном объеме. Будет создана эффективная система оценки потребности такого оборудования, а также исследований, в которых у населения есть необходимость. Мы перестроим систему закупок: они будут производиться централизованно, что позволит снизить расходы на приобретение оборудования, создать экономию средств. Исследования будут производиться действительно те, что необходимы, и аппаратура станет использоваться более эффективно».