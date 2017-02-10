Минобороны опубликовало видео ракетно-бомбовых ударов Су-34 под Воронежем
Экипажи истребителей разбомбили макеты самолетов и вертолетов.
Экипажи истребителей разбомбили макеты самолетов и вертолетов.
Экипажи истребителей уничтожили макеты, имитирующие самолеты и вертолеты условного противника. Летчики ЗВО завершили переподготовку на Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение до конца 2017 года, сообщила
Справка РИА «Воронеж»
Самолет Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов «4+» — дальность полета истребителя увеличена до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч. Система активной безопасности позволяет самолету выполнять фигуры высшего пилотажа на максимальной скорости у земли 1380 км/ч. С помощью широких колес шасси бомбардировщик может взлетать с грунтовых полос. Одна из групп самолетов Су-34 базируется в Воронежской области.