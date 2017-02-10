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15:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Минобороны опубликовало видео ракетно-бомбовых ударов Су-34 под Воронежем

Экипажи истребителей разбомбили макеты самолетов и вертолетов.

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли ракетно-бомбовые удары на полигоне «Погоново» под Воронежем. Видео летно-тактических учений Западного военного округа (ЗВО) опубликовало Министерство обороны на официальном канале в YouTube в пятницу, 10 февраля.

Экипажи истребителей уничтожили макеты, имитирующие самолеты и вертолеты условного противника. Летчики ЗВО завершили переподготовку на Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение до конца 2017 года, сообщила пресс-служба Минобороны в четверг, 9 февраля. Переобучение прошло в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава.

Справка РИА «Воронеж»

Самолет Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов «4+» — дальность полета истребителя увеличена до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч. Система активной безопасности позволяет самолету выполнять фигуры высшего пилотажа на максимальной скорости у земли 1380 км/ч. С помощью широких колес шасси бомбардировщик может взлетать с грунтовых полос. Одна из групп самолетов Су-34 базируется в Воронежской области.

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