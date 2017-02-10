Минздрав предлагает разрешить получать полисы медстрахования в МФЦ

Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа… вносятся изменения, призванные обеспечить организацию в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг… по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдачу оформленных страховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского страхования либо временных свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медицинскими организациями)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также проектом приказа вносятся изменения в части расчета размера неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи и размера штрафа, применяемого за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.

Указанные изменения предусматривают уменьшение финансовой нагрузки на медорганизации для сохранения средств и направления их на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и повышение заработной платы медработников.