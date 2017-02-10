В Домодедово задержан угрожавший взорвать самолет пассажир

«Сегодня в 13:05 при посадке в самолет рейсом “Москва-Берлин” у одного из пассажиров возник конфликт с членом экипажа, в ходе которого первый заявил, что взорвет бомбу», — сказал представитель полиции.

По его словам, в связи с угрозой взрыва все пассажиры были эвакуированы, а воздушное судно проверено кинологами.