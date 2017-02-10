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16:27 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургские активисты сделают памятник из коробок в поддержку Трампа

Екатеринбург. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Митинг в поддержку президента США Дональда Трампа пройдет 11 февраля в Екатеринбурге, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» организатор акции Вадим Егоров.

«Вдохновленные его (Трампа — ИФ) выступлениями, мы решили, почему бы не поддержать такого интересного политика с твердой, внятной, четкой позицией. Сейчас в ряде городов мира проходят антитрамповские выступления, почему бы не сделать именно в поддержку Трампа», — сказал В. Егоров.

Мероприятие состоится в центре города возле памятника Татищеву и де Геннину в 15:00.

Собеседник агентства отметил, что во время митинга активисты планируют сделать «временный памятник» Д. Трампу.

«Если получится, то это будет инсталляция. Возможно, картонная. Например, из коробок», — сказал В. Егоров.

Организаторы планируют, что участие в митинге примут порядка 300 человек.

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