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16:43 (мск), источник: Новости Воронежа

Все школы Воронежа с понедельника закрывают на карантин на 10 дней

В мэрии подтвердили информацию, которую сейчас обсуждают родители.

В пятницу, 10 февраля, в Воронеже родители школьников начали обсуждать информацию о том, что все школы города с понедельника закроют на карантин.

«Учителя разослали информацию, чтобы в понедельник дети не приходили на занятия, — сообщают родители. — Им пришел официальный приказ о том, что все школы закрывают на карантин».

В мэрии корреспонденту «Новости Воронежа» подтвердили эту информацию. Там уточнили, что по приказу управления образования все школы закрывают на карантин на 10 дней.

«В школах налажено дистанционное обучение с детьми, также с ними провели инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения, — пояснили в пресс-службе администрации города. — Материал ученики потом будут изучать за счет резервных часов, которые есть в учебном плане каждой школы».

Напомним, что заболеваемость гриппом и ОРВИ сейчас достаточно высокая. За прошлую неделю вирусы подхватили больше 14 тысяч воронежцев. Медики отмечали, что большинство случаев заболеваемости фиксируют в самом Воронеже.

Также с начала этой недели в Воронеже всех первоклашек досрочно отправили на каникулы. Власти поясняли, что это сделали для предотвращения распространения заболеваемости гриппом. В Роспотребнадзоре сообщали, что у нас в области на этой неделе на карантин уже были закрыты полностью 10 школ и 9 садиков.

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