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16:46 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже токсичные сточные воды поразили уже более 4 га земли

В пятницу, 10 февраля, гендиректор «Левобережных очистных сооружений» Игорь Житарюк разослал в воронежским СМИ открытое обращение.

Житарюк потребовал немедленного вмешательства властей, уполномоченных органов и общественности в ситуацию вокруг слива промышленных стоков на территорию «ЛОС».

«Нельзя допустить ещё большего урона экологии, — подчеркивает Игорь Житарюк. — И того, чтобы пострадали проживающие рядом с предприятием люди».

По данным «ЛОС», на протяжении трех месяцев компания «ЭкоЛайнер» по пожарным рукавам сливает токсичные сточные воды производства на территорию очистных сооружений. Жидкость содержит в себе вещества, которые запрещены к сбросу в канализацию.

«Площадь зараженной земли превысила 4 га. Промстоки пропитывают землю, а затем просачиваются к водоносным горизонтам, — отметил Игорь Житарюк. — Приведет это к тому, что вещества — вредные и опасные — попадут в почву огородов и садов частного сектора».

Руководитель «ЛОС» сообщает о «жутком» и «удушающем» запахе из-за стоков. С потеплением он многократно усилится. При этом ближайшая застройка всего в полтысяче метров.

Напомним, «Левобережные очистные сооружения» ведут борьбу против соседствующего предприятия с ноября 2016 года. На месте побывали специалисты регионального департамента природных ресурсов и экологии. Они факт сброса сточных вода на территорию «ЛОС» подтвердили. Как и тот факт, что воды — это опасные отходы.

«Сейчас Ленинский райсуд рассматривает дело о правонарушении “ЭкоЛайнер”. По его итогам деятельность компании могут приостановить», — пояснил Игорь Житарюк.

В то же время в действия организации по переработке макулатуры полиция не увидела признаков преступления. Поэтому отказала в возбуждении уголовного дела. Отсыл на то, что к загрязнению земли сброс сточных вод не привел.

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