Рекрутеры назвали самые необычные вакансии
Первое место в своеобразном рейтинге, по мнению специалистов, занимает вакансия испытателя диванов.
Первое место в своеобразном рейтинге, по мнению специалистов, занимает вакансия испытателя диванов.
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Испытатель диванов, тестировщик страховых случаев, гид по барам, помощник тренера по работе с морскими млекопитающими,
Необычные вакансии-“жемчужины” редко появляются. На первое место смело можно ставить испытателя диванов, тем более что вакансия появилась на нашем сайте вчера и по-прежнему актуальна
Как отмечается в описании вакансии, в обязанности испытателя диванов входит ежедневное использование дивана в положении сидя/лежа/полулежа не менее 10 часов в сутки согласно
Работник также должен заполнять еженедельный отчет о результатах испытаний и по запросу работодателя высылать фото- и видеосъемку процесса испытания.
Главное требование к испытателю диванов — высшее образование и наличие квартиры в собственности, а также усидчивость, терпеливость, стрессоустойчивость, наличие
Страшный охранник
На втором месте в списке Superjob.ru — привычный охранник, однако работодатель точно знает, какой типаж ему нужен. «Внешность кандидата должна быть: страшное, грубое, не доброе и не вежливое лицо! Чем больше шрамов и ожогов, тем больше шансов. Характер дерзкий, жесткий, хладнокровный», — сообщается в описании вакансии. При этом работодатель предупреждает, что резюме без фото не рассматриваются.
Персональный водитель для руководителя, напротив, должен выглядеть опрятно, пользоваться согласованным с работодателем парфюмом. Среди особых пожеланий к соискателю: личный водитель должен настраивать радио на волну, утвержденную работодателем, перед выездом из дома, всегда иметь в наличии воду (четыре бутылки) и жвачки (пять пачек), утвержденные работодателем, всегда иметь согласованную с работодателем сумму денежных средств на расходы, а также «водить автомобиль в соответствии с ПДД до особых распоряжений работодателя».
Некоторые работодатели считают работу
Экстрим на рабочем месте
На сайте HeadHunter
Наконец-то можно прыгнуть с парашютом, устроить гонки на байках в Юго-Восточной Азии, разбить прокатные машины и плавать с акулами
За все это заплатит работодатель. Впрочем, если не повезет, придется и поработать. «Твоя работа предполагает общение со страховой компанией в случае наступления страхового случая», — сообщает работодатель.
Еще одна нетривиальная вакансия — гид по барам в
Новосибирская компания в январе разыскивала через HeadHunter помощника тренера по работе с морскими млекопитающими — дельфинами, моржами, нерпами, морскими львами, в обязанности которого входит уход и кормление за этими животными. Однако с улицы на эту должность не возьмут: требуемый опыт работы — от двух лет, а также обязательно умение плавать и нырять. Работодатель обещает сотруднику оборудованное рабочее место, перспективы развития и высокий уровень дохода.