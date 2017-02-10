Рекрутеры назвали самые необычные вакансии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Испытатель диванов, тестировщик страховых случаев, гид по барам, помощник тренера по работе с морскими млекопитающими, офис-менеджер с функциями модели для примерок, страшный и дерзкий охранник, а также личный водитель, который готов соблюдать ПДД лишь до особых распоряжений работодателя — такой рейтинг самых необычных вакансий составили российские рекрутеры.

Необычные вакансии-“жемчужины” редко появляются. На первое место смело можно ставить испытателя диванов, тем более что вакансия появилась на нашем сайте вчера и по-прежнему актуальна

Как отмечается в описании вакансии, в обязанности испытателя диванов входит ежедневное использование дивана в положении сидя/лежа/полулежа не менее 10 часов в сутки согласно чек-листу, ежедневный просмотр телевизионных передач на диване, а также выполнение неких творческих заданий от работодателя.

Работник также должен заполнять еженедельный отчет о результатах испытаний и по запросу работодателя высылать фото- и видеосъемку процесса испытания.

Главное требование к испытателю диванов — высшее образование и наличие квартиры в собственности, а также усидчивость, терпеливость, стрессоустойчивость, наличие одного-двух друзей и приятная внешность. Опыт работы не требуется. Зарплата — 73 тыс. руб. и диван в подарок.

Страшный охранник

На втором месте в списке Superjob.ru — привычный охранник, однако работодатель точно знает, какой типаж ему нужен. «Внешность кандидата должна быть: страшное, грубое, не доброе и не вежливое лицо! Чем больше шрамов и ожогов, тем больше шансов. Характер дерзкий, жесткий, хладнокровный», — сообщается в описании вакансии. При этом работодатель предупреждает, что резюме без фото не рассматриваются.