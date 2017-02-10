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17:17 (мск), источник: ТАСС

Рекрутеры назвали самые необычные вакансии

Первое место в своеобразном рейтинге, по мнению специалистов, занимает вакансия испытателя диванов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Испытатель диванов, тестировщик страховых случаев, гид по барам, помощник тренера по работе с морскими млекопитающими, офис-менеджер с функциями модели для примерок, страшный и дерзкий охранник, а также личный водитель, который готов соблюдать ПДД лишь до особых распоряжений работодателя — такой рейтинг самых необычных вакансий составили российские рекрутеры.

Необычные вакансии-“жемчужины” редко появляются. На первое место смело можно ставить испытателя диванов, тем более что вакансия появилась на нашем сайте вчера и по-прежнему актуальна
Иван КузнецовПресс-секретарь рекрутингового агентства Superjob.ru
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Как отмечается в описании вакансии, в обязанности испытателя диванов входит ежедневное использование дивана в положении сидя/лежа/полулежа не менее 10 часов в сутки согласно чек-листу, ежедневный просмотр телевизионных передач на диване, а также выполнение неких творческих заданий от работодателя.

Работник также должен заполнять еженедельный отчет о результатах испытаний и по запросу работодателя высылать фото- и видеосъемку процесса испытания.

Главное требование к испытателю диванов — высшее образование и наличие квартиры в собственности, а также усидчивость, терпеливость, стрессоустойчивость, наличие одного-двух друзей и приятная внешность. Опыт работы не требуется. Зарплата — 73 тыс. руб. и диван в подарок.

Страшный охранник

На втором месте в списке Superjob.ru — привычный охранник, однако работодатель точно знает, какой типаж ему нужен. «Внешность кандидата должна быть: страшное, грубое, не доброе и не вежливое лицо! Чем больше шрамов и ожогов, тем больше шансов. Характер дерзкий, жесткий, хладнокровный», — сообщается в описании вакансии. При этом работодатель предупреждает, что резюме без фото не рассматриваются.

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Персональный водитель для руководителя, напротив, должен выглядеть опрятно, пользоваться согласованным с работодателем парфюмом. Среди особых пожеланий к соискателю: личный водитель должен настраивать радио на волну, утвержденную работодателем, перед выездом из дома, всегда иметь в наличии воду (четыре бутылки) и жвачки (пять пачек), утвержденные работодателем, всегда иметь согласованную с работодателем сумму денежных средств на расходы, а также «водить автомобиль в соответствии с ПДД до особых распоряжений работодателя».

Некоторые работодатели считают работу офис-менеджера довольно скучной и разыскивают «офис-менеджера с функциями модели для примерок», в обязанности которого, кроме рутинной офисной работы, входит участие в примерках при разработке коллекций в качестве модели.

Экстрим на рабочем месте

На сайте HeadHunter по-прежнему актуальна вакансия тестировщика страховых случаев. Опыт работы не требуется, при этом оклад работодатель обещает от 150 до 250 тыс. руб., а также бесплатный полный пакет страхования. Счастливчику, прошедшему все этапы отбора, предстоит много путешествовать, рисковать и заниматься экстремальными видами спорта.

Наконец-то можно прыгнуть с парашютом, устроить гонки на байках в Юго-Восточной Азии, разбить прокатные машины и плавать с акулами
Описание вакансии

За все это заплатит работодатель. Впрочем, если не повезет, придется и поработать. «Твоя работа предполагает общение со страховой компанией в случае наступления страхового случая», — сообщает работодатель.

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Еще одна нетривиальная вакансия — гид по барам в Санкт-Петербурге — уже закрыта и хранится в архивах HeadHunter за прошлый год. Согласно должностной инструкции, гид должен в течение вечера и ночи сопровождать иностранных туристов по злачным местам города и фотографировать их. Среди навыков приветствуются «минимум 22 прочитанные книги и 10 черно-белых фильмов, тату, хождение на руках и чтение индийских мантр».

Новосибирская компания в январе разыскивала через HeadHunter помощника тренера по работе с морскими млекопитающими — дельфинами, моржами, нерпами, морскими львами, в обязанности которого входит уход и кормление за этими животными. Однако с улицы на эту должность не возьмут: требуемый опыт работы — от двух лет, а также обязательно умение плавать и нырять. Работодатель обещает сотруднику оборудованное рабочее место, перспективы развития и высокий уровень дохода.

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Компания ищет человека на должность «тестировщик страховых случаев»
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