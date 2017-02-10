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17:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове СК проверит прогулку ребенка в ползунках по морозу

В Ростове-на-Дону сотрудники регионального управления Следственного комитета России приступили к проверке информации о полуторагодовалом малыше, гулявшем в одних ползунках в 15-градусный мороз.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе регионального управления СКР, в СМИ появилась информация, что маленький ребенок без присмотра взрослых гулял по улице. Из одежды на нем были только ползунки. К счастью, на него обратили внимание случайные прохожие, которые вызвали «скорую помощь» и оказали мальчику первую помощь.

Прибывшие на место ЧП врачи диагностировали у ребенка общее переохлаждение и обморожение рук и ног. Пострадавшего малыша доставили в детское отделение городской больницы № 20.

По одной из версий, виновником происшествия оказался родной дядя мальчика, который следил за ребенком. Он уложил его спать и уснул, а ребенок проснулся и вышел через незапертую калитку со двора.

«По указанию руководителя следственного управления по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикации, и дадут правовую оценку действиям родителей ребенка по надлежащему исполнению ими своих родительских обязанностей», — сообщила «РГ» официальный представитель регионального управления СКР Галина Гагалаева.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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