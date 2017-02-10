В Ростове СК проверит прогулку ребенка в ползунках по морозу
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Как сообщили «РГ» в
Прибывшие на место ЧП врачи диагностировали у ребенка общее переохлаждение и обморожение рук и ног. Пострадавшего малыша доставили в детское отделение городской больницы № 20.
По одной из версий, виновником происшествия оказался родной дядя мальчика, который следил за ребенком. Он уложил его спать и уснул, а ребенок проснулся и вышел через незапертую калитку со двора.
«По указанию руководителя следственного управления по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикации, и дадут правовую оценку действиям родителей ребенка по надлежащему исполнению ими своих родительских обязанностей», — сообщила «РГ» официальный представитель регионального управления СКР Галина Гагалаева.
По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.