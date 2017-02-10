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16:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В семилукском селе построят второй мост через реку Гнилуша

Летом 2016 года специалисты областного департамента транспорта и автомобильных дорог провели экспертизу и признали мост аварийным.

На территории Латненского сельского поселения Семилукского района построят еще один автомобильный мост через реку Гнилушу, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» лава Латненского сельского поселения Александр Чудинов в пятницу, 10 февраля. Мост возведут недалеко от трассы, соединяющей село Латное и поселок Латная.

— Речь идет об участке пути областного значения. Его обслуживает ООО «Южный маяк», которое возглавляет Мурад Балабекян. Мост в этом месте давно отслужил свое. Дыры на металлическом покрытии не раз, как могли, закрывали железными листами, строительными отходами. Летом 2016 года специалисты областного департамента транспорта и автомобильных дорог провели экспертизу и признали мост аварийным. Предполагалось даже перекрыть движение по ненадежному мосту. Но здесь проходит путь к сельскохозяйственном предприятию ООО «Жито», которое имеет пахотные угодья и животноводческие корпуса, занимаются растениеводством и содержат крупный рогатый скот, — рассказал Александр Чудинов.

Строительство моста начнется уже в 2017 году. Средства выделят из областного бюджета. По мнению главы, денег выделят не меньше, чем на мост, который с осени возводится также через Гнилушу в селе Латном. Здесь сметная стоимость составляет 23,3 млн рублей.

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