В семилукском селе построят второй мост через реку Гнилуша

На территории Латненского сельского поселения Семилукского района построят еще один автомобильный мост через реку Гнилушу, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» лава Латненского сельского поселения Александр Чудинов в пятницу, 10 февраля. Мост возведут недалеко от трассы, соединяющей село Латное и поселок Латная.

— Речь идет об участке пути областного значения. Его обслуживает ООО «Южный маяк», которое возглавляет Мурад Балабекян. Мост в этом месте давно отслужил свое. Дыры на металлическом покрытии не раз, как могли, закрывали железными листами, строительными отходами. Летом 2016 года специалисты областного департамента транспорта и автомобильных дорог провели экспертизу и признали мост аварийным. Предполагалось даже перекрыть движение по ненадежному мосту. Но здесь проходит путь к сельскохозяйственном предприятию ООО «Жито», которое имеет пахотные угодья и животноводческие корпуса, занимаются растениеводством и содержат крупный рогатый скот, — рассказал Александр Чудинов.

Строительство моста начнется уже в 2017 году. Средства выделят из областного бюджета. По мнению главы, денег выделят не меньше, чем на мост, который с осени возводится также через Гнилушу в селе Латном. Здесь сметная стоимость составляет 23,3 млн рублей.