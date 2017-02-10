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16:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 70 дорожных объектов будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в течение 2017 года

Нижний Новгород на ремонт 67 участков дорог получит в общей сложности 2,2 млрд. рублей.

Почти 70 дорожных объектов будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в течение 2017 года. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, администрация Нижнего Новгорода согласовала с правительством Нижегородской области список дорог, которые будут отремонтированы в 2017 году в рамках программы «Безопасные дороги».

Нижний Новгород на ремонт 67 участков дорог получит в общей сложности 2,2 млрд. рублей: 1,2 млрд. выделит федеральный центр, а оставшаяся сумма на условиях софинансирования поступит из областного и городского бюджетов.

Известно, что в план ремонтных работ вошло в общей сложности 67 объектов. Полный перечень объектов.

Ранее сообщалось, что в рамках ремонтной кампании будут отремонтированы почти 100 дорог города.

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