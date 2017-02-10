Закон о старинных усадьбах Ленобласти «за рубль» примут весной

Областной закон о приватизации за символическую плату памятников регионального значения будет принят уже в мае этого года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным администрации региона, таких заброшенных усадьб в Ленобласти насчитывается более 300. Около 100 из них можно считать настоящими шедеврами, считают градозащитники.

Губернатор посетовал, что его идея, поддержанная еще летом 2016 года на федеральном уровне, до сих пор не была реализована подчиненными.

«К сожалению, приходится констатировать, что очереди за приватизацией усадеб в Ленинградской области нет. Поэтому и закон двигается медленно. Но задача стоит — мы в мае месяце его примем. Это будет первый пилотный законопроект в России, но нам не привыкать», — заявил Александр Дрозденко.

В Ленобласти рассчитывают, что с принятием закона старинными усадьбами, которые необходимо восстановить и содержать, заинтересуются крупные компании и бизнесмены. Ранее Дрозденко уточнил, что инвесторы обязаны будут открыть доступ для туристов, которые смогут посещать отреставрированные объекты по согласованному графику.