Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Вокруг света: Google Maps как альтернатива путешествиямСтудент факультета графического дизайна создал видеотур по природным достопримечательностям и улицам крупнейших городов Земли, используя лишь скриншоты с Google Maps
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
18:21 (мск), источник: ivbg.ru

Закон о старинных усадьбах Ленобласти «за рубль» примут весной

Областной закон о приватизации за символическую плату памятников регионального значения будет принят уже в мае этого года.

Источник: РИА "Новости"

Областной закон о приватизации за символическую плату памятников регионального значения будет принят уже в мае этого года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Читайте также
В Выборге продается крупнейшее здание в историческом центре

По данным администрации региона, таких заброшенных усадьб в Ленобласти насчитывается более 300. Около 100 из них можно считать настоящими шедеврами, считают градозащитники.

Губернатор посетовал, что его идея, поддержанная еще летом 2016 года на федеральном уровне, до сих пор не была реализована подчиненными.

«К сожалению, приходится констатировать, что очереди за приватизацией усадеб в Ленинградской области нет. Поэтому и закон двигается медленно. Но задача стоит — мы в мае месяце его примем. Это будет первый пилотный законопроект в России, но нам не привыкать», — заявил Александр Дрозденко.

В Ленобласти рассчитывают, что с принятием закона старинными усадьбами, которые необходимо восстановить и содержать, заинтересуются крупные компании и бизнесмены. Ранее Дрозденко уточнил, что инвесторы обязаны будут открыть доступ для туристов, которые смогут посещать отреставрированные объекты по согласованному графику.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На трассы Ленобласти выйдет «снежный патруль»
Турция заявила, что оповещала РФ о местонахождении своих военных
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина, занявшая 15-е место
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь