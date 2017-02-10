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20:22 (мск), источник: Nur.kz

Солистка группы «Серебро» публично извинилась за нелестные слова о Казахстане

Серябкина: Это просто ужасное недоразумение.

Источник: Nur.kz

Солистки группы «Серебро» Ольга Серябкина принесла извинения за свои слова о Казахстане, сказанные ею во время игры в прямом эфире Life. Зрители могли задавать вопросы девушкам в режиме реального времени. При ответе на один из них, Серябкина сказала, что ей «наплевать на Казахстан».

Видеообращение девушки с извинениями было опубликовано на официальной странице группы в Instagram.

«Я бы хотела прокомментировать ситуацию, которая произошла на Лайфе, когда мы играли в Mortal Kombat. Конечно же, это просто ужасное недоразумение, и мне очень неприятно, что так произошло. Я ничего не хотела сказать плохого и тем более кого-то обидеть. Это случилось, просто, когда я рефлекторно отмахнулась от вопроса….

Те, кто играли когда-нибудь в Mortal Kombat, эта игра очень азартная, и когда ты начинаешь играть, ты просто не замечаешь, что вокруг происходит. Когда мне задавались вопросы, они мне мешали выигрывать, играть, я просто отмахнулась именно от вопроса.

Когда я поняла, что вообще говорю, как это выглядит, я осеклась. Потому что, естественно, я никогда бы в жизни такого не могла бы иметь в виду. Я искренне прошу прощения у тех, кого я обидела. Мне очень жаль, что так случилось. Надеюсь, что вы меня поймете", — сказала Серябкина.

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