Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
17:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Проспект Независимости в Минске хотят внести в список ЮНЕСКО

Беларусь намерена внести ансамбль проспекта Независимости в Минске в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Данная тема обсуждалась в ходе заседания национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, состоявшегося сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте также
Студент БНТУ разработал и собрал уникальное зарядное устройство

Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки и продвижения национальных номинаций в списки ЮНЕСКО. Национальная комиссия поддержала инициативу о внесении в список ансамбля проспекта Независимости города Минска в качестве серийной трансграничной номинации Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы, — пояснили в МИД.

Помимо этого, Беларусь продолжит работу по номинационным досье Будславский фест, Культура дуды, а в более далекой перспективе — Лесное бортничество.

Члены комиссии также затронули тему избрания Беларуси в исполком ЮНЕСКО на 2018−2021 годы.

На данный момент в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся четыре объекта, связанные с Беларусью, — это Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс и Геодезическая дуга Струве. В списке нематериального наследия Беларусь представлена только колядным обрядом Цари, сохранившимся в деревне Семежево Копыльского района.

Подготовил Вадим Шундалов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь