Проспект Независимости в Минске хотят внести в список ЮНЕСКО

Данная тема обсуждалась в ходе заседания национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, состоявшегося сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки и продвижения национальных номинаций в списки ЮНЕСКО. Национальная комиссия поддержала инициативу о внесении в список ансамбля проспекта Независимости города Минска в качестве серийной трансграничной номинации Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы, — пояснили в МИД.

Помимо этого, Беларусь продолжит работу по номинационным досье Будславский фест, Культура дуды, а в более далекой перспективе — Лесное бортничество.

Члены комиссии также затронули тему избрания Беларуси в исполком ЮНЕСКО на 2018−2021 годы.

На данный момент в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся четыре объекта, связанные с Беларусью, — это Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс и Геодезическая дуга Струве. В списке нематериального наследия Беларусь представлена только колядным обрядом Цари, сохранившимся в деревне Семежево Копыльского района.

Подготовил Вадим Шундалов.