Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Вокруг света: Google Maps как альтернатива путешествиямСтудент факультета графического дизайна создал видеотур по природным достопримечательностям и улицам крупнейших городов Земли, используя лишь скриншоты с Google Maps
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
18:18 (мск), источник: Мослента

Выезд на природу

Московский зоопарк, Мосгортур и департамент культуры запускают экологические туры.

Источник: РИА "Новости"

В Москве и Подмосковье вскоре появятся экологические туры. Организовать их решил столичный зоопарк совместно с департаментом культуры и «Мосгортуром». В программу войдут экскурсии по природным паркам, историческим усадьбам и зоопитомникам с редкими дикими животными, в том числе закрытым для посторонних. Селить туристов собираются в одном из экоотелей Подмосковья. МОСЛЕНТА узнала подробности.

Что такое экотур

Читайте также
Самыми упоминаемыми животными Московского зоопарка стали ягуаранди и ай-ай

По экотуром подразумевается путешествие по так называемой «терра инкогнита», прогулка по дикой природе, почти нетронутой человеком. Подобная практика существует и за рубежом, и в регионах России. Чаще всего туристов возят в национальные парки и заказники, горы, леса, пещеры и т. д. Теперь решено организовать такие туры и по Московской области.

«Мы начали опрашивать посетителей, — рассказала МОСЛЕНТЕ гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. — И оказалось, что каждый десятый из них знает практически все о тропических животных, об акулах, о лори, но ничего не знает о российской фауне. Хотя у нас обитает порядка 700 видов птиц, 300 млекопитающих. Поэтому мы задумали, как так — мы, россияне, ничего не знаем о наших животных».

Начать собираются с москвичей, однако столицей география будущих туров не ограничится — организаторы хотят возить туристов по всей России.

География отдыха большая: все курортные города, от Крыма до Кавказских Минеральных Вод, просто все точки пока не определены.
Василий ОвчинниковПредставитель «Мосгортура»

От региона пребывания будет зависеть и стоимость маршрута. «Везде разный уровень дохода, не все смогут купить тур по московским ценам, например. Поэтому цена будут зависеть от того, откуда посетитель», — заверила Светлана Акулова.

Источник: РИА "Новости"

Детям вход разрешен

Одна из задач организаторов — образовательная, поэтому в первую очередь они хотят адаптировать такие экскурсии для детей, в чем обещал помочь «Мосгортур».

«Мы столкнулись с тем, что наши дети не готовы к природе. Во многих странах программы детских лагерей направлены на то, чтобы объяснить, как ребенку взаимодействовать с природой, выживать в природе, например, при землетрясениях. У нас больше спортивные, творческие, гуманитарные вещи, этот дисбаланс его хотелось расширить», — рассказал гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников.

Психолог Оксана Орлова объяснила МОСЛЕНТЕ, что отправлять детей в экотуры и экологические лагеря можно в любом возрасте, а уж показывать животных и учить с ними взаимодействовать и вовсе надо начинать как можно раньше. «Даже если он еще не может ходить, можно. Сейчас популярны и эколагеря для детей, где учат даже орнитологии, тому, как смотреть за животными и помогать им в природе», — поясняет она.

Источник: РИА "Новости"

Записаться в добровольцы

Читайте также
Вьетнам, снеговики и Византия

Сейчас программа экотуров прорабатывается. Но уже точно можно сказать, что рассчитаны они будут на 1−4 дня и будут включать переезды и экскурсии на автобусе, проживание в экоотеле и питание. Список мест, куда повезут туристов, тоже еще не определен. Скорее всего, туда войдет питомник столичного зоосада под Волоколамском, который обычно закрыт для посторонних. Там живут редкие и исчезающие животные — амурский тигр, дальневосточный леопард, стерх, всего около 160 видов. Также туда поступают дикие звери, спасенные человеком.

Тем временем Московский зоопарк пригласил горожан бесплатно поучаствовать в разработке нового проекта. «Тестовым» туристам нужно будет пройти довольно строгий отбор, сообщила журналистам гендиректор зоопарка Светлана Акулова. В среду, 8 февраля на сайте зоопарка можно будет оставить заявку и пройти письменное тестирование. При отборе кандидатов будет учитываться наличие опыта турпоходов, чем сложнее — тем лучше.

«Если вы ознакомились с фауной России и знаете интересные места, что-то об уголке, которого никто не знает, расскажите нам, куда лучше поехать, на что лучше посмотреть. Такой турист нам нужен, тот который сам будет формировать тур», — говорит Акулова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как провести уикенд
Турция заявила, что оповещала РФ о местонахождении своих военных
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина, занявшая 15-е место
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь