Выезд на природу

Источник: РИА "Новости"

В Москве и Подмосковье вскоре появятся экологические туры. Организовать их решил столичный зоопарк совместно с департаментом культуры и «Мосгортуром». В программу войдут экскурсии по природным паркам, историческим усадьбам и зоопитомникам с редкими дикими животными, в том числе закрытым для посторонних. Селить туристов собираются в одном из экоотелей Подмосковья. МОСЛЕНТА узнала подробности. Что такое экотур

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По экотуром подразумевается путешествие по так называемой «терра инкогнита», прогулка по дикой природе, почти нетронутой человеком. Подобная практика существует и за рубежом, и в регионах России. Чаще всего туристов возят в национальные парки и заказники, горы, леса, пещеры и т. д. Теперь решено организовать такие туры и по Московской области. «Мы начали опрашивать посетителей, — рассказала МОСЛЕНТЕ гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. — И оказалось, что каждый десятый из них знает практически все о тропических животных, об акулах, о лори, но ничего не знает о российской фауне. Хотя у нас обитает порядка 700 видов птиц, 300 млекопитающих. Поэтому мы задумали, как так — мы, россияне, ничего не знаем о наших животных». Начать собираются с москвичей, однако столицей география будущих туров не ограничится — организаторы хотят возить туристов по всей России.

География отдыха большая: все курортные города, от Крыма до Кавказских Минеральных Вод, просто все точки пока не определены. Василий Овчинников Представитель «Мосгортура»

От региона пребывания будет зависеть и стоимость маршрута. «Везде разный уровень дохода, не все смогут купить тур по московским ценам, например. Поэтому цена будут зависеть от того, откуда посетитель», — заверила Светлана Акулова.

Источник: РИА "Новости"

Детям вход разрешен Одна из задач организаторов — образовательная, поэтому в первую очередь они хотят адаптировать такие экскурсии для детей, в чем обещал помочь «Мосгортур». «Мы столкнулись с тем, что наши дети не готовы к природе. Во многих странах программы детских лагерей направлены на то, чтобы объяснить, как ребенку взаимодействовать с природой, выживать в природе, например, при землетрясениях. У нас больше спортивные, творческие, гуманитарные вещи, этот дисбаланс его хотелось расширить», — рассказал гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников. Психолог Оксана Орлова объяснила МОСЛЕНТЕ, что отправлять детей в экотуры и экологические лагеря можно в любом возрасте, а уж показывать животных и учить с ними взаимодействовать и вовсе надо начинать как можно раньше. «Даже если он еще не может ходить, можно. Сейчас популярны и эколагеря для детей, где учат даже орнитологии, тому, как смотреть за животными и помогать им в природе», — поясняет она.

Источник: РИА "Новости"

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