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18:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Оплатить проезд можно будет карточкой прямо в электричке

Разъездные кассиры с платежными терминалами появились в поездах Осиповичи-Пуховичи.

Источник: Ежедневник.by

Белорусская железная дорога вместе с Беларусбанком запустила пилотный проект по оплате услуг в поездах через мобильные платежные терминалы.

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В региональных поездах линий экономкласса на маршруте Осиповичи-Пуховичи появились разъездные кассиры, которые могут принимать оплату за проезд банковскими картами с помощью мобильного терминала. В поезде 658/657 Брест—Витебск точно также можно рассчитаться за постельное белье и другие товары и услуги, передает БЕЛТА.

Белорусская железная дорога реализует пилотный проект по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам в поездах.

Железная дорога в рамках пилотного проекта проверит работу платежных терминалов во время движения, в том числе с учетом качества сотовой связи вдоль железнодорожных путей. Если проект будет признан успешным, то платежные терминалы появятся во всех поездах.

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