Оплатить проезд можно будет карточкой прямо в электричке
Разъездные кассиры с платежными терминалами появились в поездах
Разъездные кассиры с платежными терминалами появились в поездах
Белорусская железная дорога вместе с Беларусбанком запустила пилотный проект по оплате услуг в поездах через мобильные платежные терминалы.
В региональных поездах линий экономкласса на маршруте
Белорусская железная дорога реализует пилотный проект по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам в поездах.
Железная дорога в рамках пилотного проекта проверит работу платежных терминалов во время движения, в том числе с учетом качества сотовой связи вдоль железнодорожных путей. Если проект будет признан успешным, то платежные терминалы появятся во всех поездах.