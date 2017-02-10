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17:16 (мск), источник: РИА Новости

Самая тяжелая женщина в мире прибудет в Индию на лечение

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев — РИА Новости. Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая в силу недуга весит около 500 килограммов и считается самой тяжеловесной женщиной в мире, в субботу прибудет в индийский Мумбаи, где пройдет лечение, сообщает издание Hindustan Times.

О трагической истории египтянки сообщил в октябре телеканал Al Arabiya. Доктора описывают состояние 36-летней жительницы Александрии как «слоновую болезнь» и «порок желез». Женщина пережила инсульт и прикована к постели.

В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине. Он попросил министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж оказать содействие в выдаче визы для Абдулати — она не могла в соответствии с правилами явиться на собеседование в консульство Индии. После вмешательства министра египтянка получила визу.

В субботу утром Абдулати будет доставлена в Мумбаи грузовым самолетом Airbus 300−600 компании Egyptair, специально модифицированным для транспортировки пациентки. По прибытии ее сразу доставят в госпиталь Сайфи. Компания Egyptair написала соответствующее письмо, чтобы уведомить аэропорт Мумбаи о необычном рейсе.

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«Настоящим ставим вас в известность, что Egyptair осуществит нерегулярный грузовой рейс, чтобы доставить пациента, весящего 500 килограмм, в госпиталь Сайфи для лечения», — цитирует Hindustan Times письмо авиакомпании.

Рейс, как ожидается, прибудет около 04:10 по местному времени (01:40 мск). Как сообщалось ранее, лечение Абдулати займет не один месяц. Сначала она пройдет ряд тестов, после чего будут проведены необходимые операции.

При этом операции будут осуществляться поэтапно с перерывами, чтобы гарантировать, что египтянка успешно и без осложнений перенесет хирургическое вмешательство. Лакдавала рассчитывает покрыть расходы на лечение за счет пожертвований, для этого он организовал сбор средств на сайте change.org.

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Министр Сушма Сварадж тем временем уже отреагировала на новость о прибытии Абдулати, пожелав ей успехов.

«Лакдавала сообщил мне, что Иман Ахмад пребывает в Мумбаи из Египта для операции. Я желаю ей успешной операции», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь Лакдавала поблагодарил ее за помощь в выдаче Абдулати визы, отметив, что таким образом министр «дала Иман второй шанс на жизнь».

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