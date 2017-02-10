Самая тяжелая женщина в мире прибудет в Индию на лечение

О трагической истории египтянки сообщил в октябре телеканал Al Arabiya. Доктора описывают состояние 36-летней жительницы Александрии как «слоновую болезнь» и «порок желез». Женщина пережила инсульт и прикована к постели. В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине. Он попросил министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж оказать содействие в выдаче визы для Абдулати — она не могла в соответствии с правилами явиться на собеседование в консульство Индии. После вмешательства министра египтянка получила визу.

В субботу утром Абдулати будет доставлена в Мумбаи грузовым самолетом Airbus 300−600 компании Egyptair, специально модифицированным для транспортировки пациентки. По прибытии ее сразу доставят в госпиталь Сайфи. Компания Egyptair написала соответствующее письмо, чтобы уведомить аэропорт Мумбаи о необычном рейсе.

Читайте также Названа причина невозможности похудеть

«Настоящим ставим вас в известность, что Egyptair осуществит нерегулярный грузовой рейс, чтобы доставить пациента, весящего 500 килограмм, в госпиталь Сайфи для лечения», — цитирует Hindustan Times письмо авиакомпании. Рейс, как ожидается, прибудет около 04:10 по местному времени (01:40 мск). Как сообщалось ранее, лечение Абдулати займет не один месяц. Сначала она пройдет ряд тестов, после чего будут проведены необходимые операции. При этом операции будут осуществляться поэтапно с перерывами, чтобы гарантировать, что египтянка успешно и без осложнений перенесет хирургическое вмешательство. Лакдавала рассчитывает покрыть расходы на лечение за счет пожертвований, для этого он организовал сбор средств на сайте change.org.