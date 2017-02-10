Московские эксперты обследуют скульптуру Родины-матери в Волгограде
Эксперты из Москвы проведут оценку состояния монумента
Эксперты из Москвы проведут оценку состояния монумента
В скором времени к обследованию скульптуры и определению последовательности восстановления монумента приступят специалисты из федеральной дирекции по реставрационным работам. Планируется, что ремонт
Ремонт скульптуры станет самым крупным в ее истории, так как она не реставрировалась с момента своего возведения. Напомним, что федеральный центр выделит на реконструкцию два миллиарда рублей.