Виза в Таиланд для казахстанцев до конца лета будет бесплатной
Таиланд на полгода продлил срок выдачи бесплатных виз для туристов.
Таиланд на полгода продлил срок выдачи бесплатных виз для туристов.
Кабинет министров Таиланда ещё на шесть месяцев продлил срок выдачи бесплатных виз в тайских консульствах и посольствах. В числе стран, туристы которых получают бесплатную визу, есть и Казахстан, сообщает портал Pattay Now.
В правительстве Таиланда подсчитали, что бесплатные визы, которые ввели с 1 декабря 2016 года, позволили увеличить поток туристов в Таиланд на 12,4%. Первоначально предполагалось, что новые правила будут действовать до конца февраля 2017 года, но по предложению министерства физкультуры и спорта акцию решили продлить. Она будет действовать до 31 августа.
Эти правила действуют для туристов из следующих стран: Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий,
Подобная визовая практика была введена в Таиланде, чтобы компенсировать резкое падение туристического потока в конце прошлого года.
Издание сообщает, что с 1 по 20 января Таиланд посетили 1,8 млн иностранных туристов, что на 6% больше, чем в прошлом году.