Виза в Таиланд для казахстанцев до конца лета будет бесплатной

Кабинет министров Таиланда ещё на шесть месяцев продлил срок выдачи бесплатных виз в тайских консульствах и посольствах. В числе стран, туристы которых получают бесплатную визу, есть и Казахстан, сообщает портал Pattay Now.

В правительстве Таиланда подсчитали, что бесплатные визы, которые ввели с 1 декабря 2016 года, позволили увеличить поток туристов в Таиланд на 12,4%. Первоначально предполагалось, что новые правила будут действовать до конца февраля 2017 года, но по предложению министерства физкультуры и спорта акцию решили продлить. Она будет действовать до 31 августа.