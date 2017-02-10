Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
20:17 (мск), источник: Informburo.kz

Виза в Таиланд для казахстанцев до конца лета будет бесплатной

Таиланд на полгода продлил срок выдачи бесплатных виз для туристов.

Кабинет министров Таиланда ещё на шесть месяцев продлил срок выдачи бесплатных виз в тайских консульствах и посольствах. В числе стран, туристы которых получают бесплатную визу, есть и Казахстан, сообщает портал Pattay Now.

В правительстве Таиланда подсчитали, что бесплатные визы, которые ввели с 1 декабря 2016 года, позволили увеличить поток туристов в Таиланд на 12,4%. Первоначально предполагалось, что новые правила будут действовать до конца февраля 2017 года, но по предложению министерства физкультуры и спорта акцию решили продлить. Она будет действовать до 31 августа.

Читайте также
В Казахстане планируют снизить административные штрафы

Эти правила действуют для туристов из следующих стран: Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Подобная визовая практика была введена в Таиланде, чтобы компенсировать резкое падение туристического потока в конце прошлого года.

Издание сообщает, что с 1 по 20 января Таиланд посетили 1,8 млн иностранных туристов, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Выговор объявили руководству школы, в которой от удара одноклассника умер подросток
Турция заявила, что оповещала РФ о местонахождении своих военных
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Рекрутеры назвали самые необычные вакансии
Российские биатлонисты пригласят французов на чай после скандала
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина, занявшая 15-е место
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь