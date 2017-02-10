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17:43 (мск), источник: РИА Новости

На Алтае собака спасла брошенного на морозе ребенка

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Алтайском крае собака спасла жизнь двухлетнему ребенку, которого бросили на морозе. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В январе местная жительница ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и одежды. Ребенок остался жив благодаря собаке, которая согревала его своим телом.

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Замерзающего мальчика случайно обнаружил посторонний человек. Сейчас медики оказывают ребенку помощь в связи с переохлаждением. Как долго он пробыл на холоде, не уточняется.

Мать вернулась домой лишь спустя четыре дня после того, как ребенка нашли.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.

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