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18:07 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится первый зимний конный казачий поход по маршруту станица «Борская» — Самара

13 февраля в 12:00 в здании Союза журналистов состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого зимнего конного казачьего похода, приуроченного ко Дню защитника Отечества.

21 — 23 февраля состоится конный казачий поход по маршруту станица «Борская» — Самара, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Впервые конный казачий поход пройдет в зимнее время. Участники военно-патриотического центра
«Навигатор 63» и борские казаки проедут на лошадях по снежной целине около 180 километров. Конную группу будут сопровождать снегоходы.

Конный казачий поход посвящен прославлению Российской Армии и казачьего войска как неотъемлемой его части. Мероприятие направлено на просвещение подрастающего поколения и военно-патриотическое воспитание. Организаторы
считают, что поход должен привлечь внимание молодежи к истории родного края и постижению жизненного уклада казаков, основой которого всегда было служение Родине.

Конный казачий поход стартует 21 февраля из села Борского, история которого тесно связана с казачеством. Село было создано в XVIII веке как казачья крепость Самарской охранной линии, служившей для защиты Заволжья от кочевников и
сообщения с Южным Уралом.

В ходе похода запланировано посещение села Утёвка (Нефтегорский р-н). Поселение было заложено в 1742 году казаком Селезнёвым, переселившимся в эти места из Красно-Самарской крепости и построившим здесь хутор, в окрестности
которого в дальнейшем переселялись крестьяне из центральных губерний России. Главная достопримечательность села — храм Святой Троицы Живоначальной (XIX в.).

Финиш похода состоится 23 февраля в Самаре, у монумента «Ладья» на самарской набережной, и станет частью городского празднования Дня Защитника Отечества. В этот день на площадке у «Ладьи» пройдет большой казачий праздник, в программе
которого: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, выступление фольклорных коллективов, историческая реконструкция военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину»,
посвященная событиям Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны, в которых принимали участие казачьи соединения, сообщает пресс-служба облправительства.

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