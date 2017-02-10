В Самаре состоится первый зимний конный казачий поход по маршруту станица «Борская» — Самара

21 — 23 февраля состоится конный казачий поход по маршруту станица «Борская» — Самара, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Впервые конный казачий поход пройдет в зимнее время. Участники военно-патриотического центра

«Навигатор 63» и борские казаки проедут на лошадях по снежной целине около 180 километров. Конную группу будут сопровождать снегоходы.

Конный казачий поход посвящен прославлению Российской Армии и казачьего войска как неотъемлемой его части. Мероприятие направлено на просвещение подрастающего поколения и военно-патриотическое воспитание. Организаторы

считают, что поход должен привлечь внимание молодежи к истории родного края и постижению жизненного уклада казаков, основой которого всегда было служение Родине.

Конный казачий поход стартует 21 февраля из села Борского, история которого тесно связана с казачеством. Село было создано в XVIII веке как казачья крепость Самарской охранной линии, служившей для защиты Заволжья от кочевников и

сообщения с Южным Уралом.

В ходе похода запланировано посещение села Утёвка (Нефтегорский р-н). Поселение было заложено в 1742 году казаком Селезнёвым, переселившимся в эти места из Красно-Самарской крепости и построившим здесь хутор, в окрестности

которого в дальнейшем переселялись крестьяне из центральных губерний России. Главная достопримечательность села — храм Святой Троицы Живоначальной (XIX в.).