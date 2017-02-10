В Нижнем Новгороде изготовят стулья из пластиковых бутылок

В конкурсе принимают участие учащиеся школ, студенты вузов, представители некоммерческих и общественных организаций, молодежные команды. Проекты направлены на решение задач в сфере экологии, образования, благоустройства, а также развитие патриотизма, благотворительности, спорта. Победителей будут выявлять в четырех номинациях: «Самый массовый проект», «Развитие», «Социальный бизнес-стартап», «Социальный стартап».

В рамках первого этапа конкурса экспертное жюри заслушало 24 проекта. Среди предложенных инициатив — сбор в Нижнем Новгороде пластиковых бутылок для их дальнейшей переработки в дизайнерские стулья, диваны и другую арт-мебель. Изготовленные предметы могут украсить парки, детские площадки, территории новых жилых комплексов.

«Наша команда уже проводила экологическую акцию в конце 2016 года, — рассказывает автор проекта, студент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Дмитрий Бирюлин. — Тогда к сбору пластика мы привлекли учащихся одной из нижегородских школ. Совместными усилиями удалось собрать около 800 пластиковых бутылок, из которых мы сделали замечательные пуфики. Сейчас у нас в планах расширить проект, чтобы вовлечь в него как можно больше населения».

Представители регионального отделения Союза пенсионеров России вышли с предложением выпустить специальные бюллетени, предупреждающие пожилых людей о преступных схемах злоумышленников. Памятки планируют вручать пенсионерам через органы социальной защиты и подразделения Почты России.

«Формат “Генератора” мы запускаем второй год подряд, — отметил один из организаторов, начальник управления научных исследований и проектов НИУ — филиала РАНХиГС, профессор Андрей Дахин. — Он является необходимым элементом деятельности инкубатора социальных проектов, а кроме того, позволяет увидеть новое, активное “лицо” городской социальной политики».