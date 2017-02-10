Власти Петербурга отказали РПЦ в передаче двух зданий на Каменном острове

В здании на Первой Березовой аллее, 16 на Каменном острове в бывшем особняке княгини Веревкиной с 1992 года размещается резиденция митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Реконструкция соответствующего участка была проведена к 1000-летию крещения Руси. Резиденция стала первой новой постройкой постсоветского периода на Каменном острове.

Согласно материалам КИО, в октябре 2016 года в собственность РПЦ перешло одно из зданий на Первой Березовой аллее под литерой А, которое епархия ранее эксплуатировала по договору безвозмездного пользования от 1992 года. Месяцем позже РПЦ обратилась с аналогичной просьбой в отношении зданий под литерами Б и В, однако получила отказ.

«Объекты не являются государственной собственностью Санкт-Петербурга, в связи с чем не могут быть переданы в собственность Епархии в силу федерального закона от 30.11.2010 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного значения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», — говорится в письме КИО в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Как отмечается в письме, в настоящее время городские власти рассматривают вопрос регистрации имущественных прав на бесхозные здания. Как только право государственной собственности на эти объекты будет зарегистрировано, РПЦ вправе подать повторную заявку на их передачу в собственность.