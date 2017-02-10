Власти Петербурга отказали РПЦ в передаче двух зданий на Каменном острове
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Комитет имущественных отношений (КИО)
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Комитет имущественных отношений (КИО)
В здании на Первой Березовой аллее, 16 на Каменном острове в бывшем особняке княгини Веревкиной с 1992 года размещается резиденция митрополита
Согласно материалам КИО, в октябре 2016 года в собственность РПЦ перешло одно из зданий на Первой Березовой аллее под литерой А, которое епархия ранее эксплуатировала по договору безвозмездного пользования от 1992 года. Месяцем позже РПЦ обратилась с аналогичной просьбой в отношении зданий под литерами Б и В, однако получила отказ.
«Объекты не являются государственной собственностью
Как отмечается в письме, в настоящее время городские власти рассматривают вопрос регистрации имущественных прав на бесхозные здания. Как только право государственной собственности на эти объекты будет зарегистрировано, РПЦ вправе подать повторную заявку на их передачу в собственность.