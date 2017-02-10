В Волгоградской области проводят предпаводковые мероприятия
Еще одна тема, которая сейчас на повестке дня в Волгоградской области — подготовка к весеннему паводку.
Еще одна тема, которая сейчас на повестке дня в Волгоградской области — подготовка к весеннему паводку.
Специалисты комитета природных ресурсов и экологи проводят плановое обследование рек, береговых линий и гидротехнических сооружений.
Самое главное — заранее выявить места, где могут возникнуть препятствия для свободного прохождения паводковых вод.