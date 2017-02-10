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18:02 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Волгоградской области проводят предпаводковые мероприятия

Еще одна тема, которая сейчас на повестке дня в Волгоградской области — подготовка к весеннему паводку.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Специалисты комитета природных ресурсов и экологи проводят плановое обследование рек, береговых линий и гидротехнических сооружений.

Самое главное — заранее выявить места, где могут возникнуть препятствия для свободного прохождения паводковых вод.

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