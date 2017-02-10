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17:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский автовокзал отменил часть рейсов

Из-за непогоды 10 февраля несколько междугородних автобусов отменили.

Источник: Аргументы и факты

Не выехали автобусы в Казахстан, в такие города как Семипалатинск, Павлодар, не смогли уехать люди и в Алтайский край, а также в Кемеровскую область до Новокузнецка.

Также не состоялся рейс в Караганду. Правда, этот автобус отменен не по погодным причинам, а по техническим.

Так что, собираясь в дальний путь, лучше сначала позвонить и узнать, по расписанию ли следует нужный вам автобус. Тем более что в субботу ожидают морозы крепче, а метели круче чем сегодня.

Телефон справочной автовокзала (383)223−25−00.

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