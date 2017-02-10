Летом из Самары в Турцию можно будет летать пять раз в неделю

Сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию Регионального Туристического форума, директор НТК «Интурист» Александр Мусихин рассказал, что объемы авиаперевозки по плану в этом году будут на 25% больше, чем в 2015 году.

— По Самаре мы планируем три чартера в неделю в Анталью. И два — в аэропорт Даламан, на Эгейское побережье Турции. В Анталью полетим с конца апреля, в Даламан попозже, так как там прохладнее. С июня программа будет выполняться полностью — пять рейсов в неделю, — рассказал Мусихин. Эксперт добавил, что число рейсов будет таким же, как в 2015 году, но общий объем кресел вырастет примерно на 25%.

Глава департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев считает, что Турция будет самым востребованным направлением летнего отдыха у жителей региона.