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18:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Презентация экраноплана нового поколения «Чайка-2» состоялась в Нижнем Новгороде

Презентация проходила в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора и кораблестроителя Р. Е. Алексеева.

Презентация экраноплана нового поколения «Чайка-2» состоялась в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева», экраноплан предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до 5 градусов.

Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологоческого состояния внутренних водных акваторий. Возможна эксплуатация в зимнее время над снежно-ледовыми ровными поверхностями.

Презентация проходила в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора и кораблестроителя Р. Е. Алексеева. В нем принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

«Есть люди, которые умеют опережать время. Несомненно, Ростислав Алексеев из их числа. Во всем мире известны его суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке и экранопланы, возможности которых и сегодня поражают воображение, — отметил Евгений Лебедев.

«Имя Ростислава Евгеньевича Алексеева сегодня носит Нижегородский государственный технический университет. Хочется верить, что в 21 веке новые поколения талантливых инженеров-конструкторов, вдохновленных идеями и примером жизни Ростислава Алексеева, внесут свой вклад в развитие нашей российской конструкторской школы. Убежден, что наша молодежь сможет достойно продолжить дело Ростислава Алексеева, его соратников и учеников, и создаст новые образцы уникальной техники. Все мы — вузы, бизнес, оборонно-промышленный комплекс, законодатели — постараемся создать им необходимые условия для работы. Это — наш долг», — подчеркнул председатель ЗС НО.

Председатель совета директоров — главный конструктор АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев вручил Евгению Лебедеву юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию со Дня рождения выдающегося конструктора.

СПРАВКА

Ростислав Алексеев (18 декабря 1916 года — 09 февраля 1980 года) — инженер-кораблестроитель, конструктор судов на подводных крыльях и экранопланов, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий. Родился в городе Новозыбкове Черниговской губернии (в настоящее время Брянская область). После окончания политехнического института был направлен на завод «Красное Сормово». С 1942 года начал работать над созданием судов на подводных крыльях, вел успешные исследования и испытания. В январе 1955 года стал руководителем Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях.

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