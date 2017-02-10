Презентация экраноплана нового поколения «Чайка-2» состоялась в Нижнем Новгороде
Презентация проходила в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора и кораблестроителя Р. Е. Алексеева.
Презентация проходила в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора и кораблестроителя Р. Е. Алексеева.
Презентация экраноплана нового поколения «Чайка-2» состоялась в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева», экраноплан предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до 5 градусов.
Может использоваться в качестве
Презентация проходила в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора и кораблестроителя Р. Е. Алексеева. В нем принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
«Есть люди, которые умеют опережать время. Несомненно, Ростислав Алексеев из их числа. Во всем мире известны его суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке и экранопланы, возможности которых и сегодня поражают воображение, — отметил Евгений Лебедев.
«Имя Ростислава Евгеньевича Алексеева сегодня носит Нижегородский государственный технический университет. Хочется верить, что в 21 веке новые поколения талантливых
Председатель совета директоров — главный конструктор АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев вручил Евгению Лебедеву юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию со Дня рождения выдающегося конструктора.
СПРАВКА
Ростислав Алексеев (18 декабря 1916 года — 09 февраля 1980 года) —