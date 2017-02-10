Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Телеканал из США, извинившийся перед Путиным за показ его фото
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
19:24 (мск), источник: РИА Новости

На английском пляже волны прибили к берегу мешки с 360 кг кокаина

ЛОНДОН, 10 фев — РИА Новости, Мария Табак. Мешки с 360 килограммами кокаина, выброшенные волнами на берег, были обнаружены на пляжах английского графства Норфолк на востоке страны.

Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило, что проведет масштабное расследование с целью установить происхождение наркотиков и выявить цепочку поставки.

Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Первые мешки с наркотиками на побережье Северного моря в минувший четверг обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Турция заявила, что оповещала РФ о местонахождении своих военных
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина, занявшая 15-е место
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь