На английском пляже волны прибили к берегу мешки с 360 кг кокаина
ЛОНДОН, 10 фев — РИА Новости, Мария Табак. Мешки с 360 килограммами кокаина, выброшенные волнами на берег, были обнаружены на пляжах английского графства Норфолк на востоке страны.
ЛОНДОН, 10 фев — РИА Новости, Мария Табак. Мешки с 360 килограммами кокаина, выброшенные волнами на берег, были обнаружены на пляжах английского графства Норфолк на востоке страны.
Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило, что проведет масштабное расследование с целью установить происхождение наркотиков и выявить цепочку поставки.
Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.
Первые мешки с наркотиками на побережье Северного моря в минувший четверг обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию.