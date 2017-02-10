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10 февраля, источник: ИА Башинформ

В Башкирии спасатели помогли замерзающим на трассе туристам

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Прошедшей ночью в Башкортостане спасатели пришли на помощь замерзающим на трассе туристам, сообщает региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

На трассе М-7 около деревни Старосултанбеково заглохла машина, следовавшая из Магнитогорска в Москву. В машине находилась семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Водитель сообщил о случившимся в единую дежурно-диспетчерскую службу. На место происшествия прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда из города Кумертау. Спасатели отогрели пассажиров и доставили их в ближайшую гостиницу, автомобиль пришлось транспортировать на эвакуаторе.

ГБУ «Аварийно-спасательная служба РБ» напоминает автомобилистам, что в связи с низкими температурами возрастает риск несчастных случаев на дороге. В преддверии выходных спасатели просят водителей обращать внимание на автомобили, стоящие на обочине — возможно им требуется помощь. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по телефону «01», с мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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