Причина неприятного запаха в Самаре — превышение сероводорода

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» 10 февраля 2017 года произведены замеры по концентрации сероводорода в атмосферном воздухе в Самаре, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

По результатам анализа проб воздуха в Куйбышевском районе (116 км) Самары зафиксировано превышение санитарной нормы в 1,9 раза по содержанию сероводорода. Указанная концентрация сероводорода для здоровья опасности не представляет.

Другие показатели в пределах установленных норм.