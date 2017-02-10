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18:44 (мск), источник: АиФ Самара

Причина неприятного запаха в Самаре — превышение сероводорода

В Куйбышевском районе Самары превышена концентрация сероводорода в 1,9 раза.

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» 10 февраля 2017 года произведены замеры по концентрации сероводорода в атмосферном воздухе в Самаре, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

По результатам анализа проб воздуха в Куйбышевском районе (116 км) Самары зафиксировано превышение санитарной нормы в 1,9 раза по содержанию сероводорода. Указанная концентрация сероводорода для здоровья опасности не представляет.

Другие показатели в пределах установленных норм.

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