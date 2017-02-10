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10 февраля, источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале зафиксирован температурный минимум

Терпеть аномальные морозы придется еще три дня.

Источник: РИА "Новости"

Аномальные морозы на Южном Урале решили задержаться. Какие прогнозы дают синоптики на ближайшие дни, знает корреспондент ГТРК «Южный Урал» Галина Федорченко.

Терпеть южноуральцам придется еще три дня — столько, по сообщению метеорологов, на территории региона продержатся 35-градусные холода. А по ощущениям, как принято последнее время уточнять, будет и вовсе за 40. В связи с такими климатическими условиями в усиленном режиме все выходные будут работать экстренные службы. Возможно, в муниципалитетах вынужденно закроют часть трасс. Как известно, на этой неделе к таким мерам уже прибегали: ночью нельзя было проехать в районе Бредов и Аркаима.

Прошедшей ночью в области был зафиксирован температурный минимум — 41 градус ниже ноля. Эта цифра ниже климатической нормы примерно на семь градусов. Так что стоит не просто утеплиться, а лучше остаться дома.

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