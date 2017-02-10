На Южном Урале зафиксирован температурный минимум
Терпеть аномальные морозы придется еще три дня.
Терпеть аномальные морозы придется еще три дня.
Аномальные морозы на Южном Урале решили задержаться. Какие прогнозы дают синоптики на ближайшие дни, знает корреспондент ГТРК «Южный Урал» Галина Федорченко.
Терпеть южноуральцам придется еще три дня — столько, по сообщению метеорологов, на территории региона продержатся 35-градусные холода. А по ощущениям, как принято последнее время уточнять, будет и вовсе за 40. В связи с такими климатическими условиями в усиленном режиме все выходные будут работать экстренные службы. Возможно, в муниципалитетах вынужденно закроют часть трасс. Как известно, на этой неделе к таким мерам уже прибегали: ночью нельзя было проехать в районе Бредов и Аркаима.
Прошедшей ночью в области был зафиксирован температурный минимум — 41 градус ниже ноля. Эта цифра ниже климатической нормы примерно на семь градусов. Так что стоит не просто утеплиться, а лучше остаться дома.