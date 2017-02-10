В Усть-Каменогорске за свалками будут следить из космоса
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«Для запуска системы наблюдения за состоянием окружающей среды был разработан пилотный проект, и Министерство энергетики РК заключило договор с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по предоставлению космических съемок мест размещения отходов», — сообщили в центре экологической безопасности ВКО.
С 2016 года, резюмируют в ЦЭБе, проект начали внедрять по Казахстану во всех городах областного значения. В
«Мы отправляем запрос с указанием координат территории и временными ограничениями. В течение
Первые снимки покажут все свалки, которые есть в самом
Небесная помощь, отмечают в центре экологической безопасности, заметно поубавит хлопот у земных служб. Теперь трудозатратные выезды не потребуются. На основании космического снимка можно будет инициировать проверку или подать жалобу в государственные органы.
«После получения снимка мы определим собственника территории. Если свалка находится на земле, принадлежащей государству, то проверка будет проводиться в отношении акимата города и ЖКХ. Если же это территория частного лица, то меры воздействия примем к собственнику земли», — добавляет Рауан Мусаева.
Пока, говорят в ЦЭБе, съемка не будет вестись в постоянном режиме, но все же если в кадре будут замечены экологические преступления, то они не останутся безнаказанными, уверяют специалисты. Поэтому экологи предупреждают всех, кто хотят незаконно утилизировать свои отходы, что теперь за ними наблюдает всевидящее око.
Экологи надеются, что в ближайшем будущем у них появится возможность отслеживать не только несанкционированные свалки, но и незаконные застройки и вырубку лесов. Ну, а первые итоги работы с космическими снимками специалисты подведут уже в начале лета.