В Усть-Каменогорске за свалками будут следить из космоса

Источник: Newtimes.kz

«Для запуска системы наблюдения за состоянием окружающей среды был разработан пилотный проект, и Министерство энергетики РК заключило договор с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по предоставлению космических съемок мест размещения отходов», — сообщили в центре экологической безопасности ВКО. С 2016 года, резюмируют в ЦЭБе, проект начали внедрять по Казахстану во всех городах областного значения. В Усть-Каменогорске на базе Департамента экологии ВКО тоже создали специальный отдел по работе с космической информацией.

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«Мы отправляем запрос с указанием координат территории и временными ограничениями. В течение трех-пяти дней получаем снимки, на которых указывается месторасположение свалки, объем отходов, их морфологический состав и как долго эти отходы располагаются на данной территории», — пояснила ведущий специалист отдела государственного экологического контроля Департамента экологии ВКО Рауан Мусаева. Первые снимки покажут все свалки, которые есть в самом Усть-Каменогорске и вокруг него в радиусе 20 километров.

По словам специалистов, изображение будет настолько четким, что можно будет рассмотреть даже небольшие скопления мусорных куч — порядка одного метра в диаметре.