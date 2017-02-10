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20:12 (мск), источник: Newtimes.kz

В Усть-Каменогорске за свалками будут следить из космоса

В Усть-Каменогорске запустили систему мониторинга, которая станет следить за свалками из космоса, передает Устинка LIVE.

Источник: Newtimes.kz

«Для запуска системы наблюдения за состоянием окружающей среды был разработан пилотный проект, и Министерство энергетики РК заключило договор с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по предоставлению космических съемок мест размещения отходов», — сообщили в центре экологической безопасности ВКО.

С 2016 года, резюмируют в ЦЭБе, проект начали внедрять по Казахстану во всех городах областного значения. В Усть-Каменогорске на базе Департамента экологии ВКО тоже создали специальный отдел по работе с космической информацией.

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«Мы отправляем запрос с указанием координат территории и временными ограничениями. В течение трех-пяти дней получаем снимки, на которых указывается месторасположение свалки, объем отходов, их морфологический состав и как долго эти отходы располагаются на данной территории», — пояснила ведущий специалист отдела государственного экологического контроля Департамента экологии ВКО Рауан Мусаева.

Первые снимки покажут все свалки, которые есть в самом Усть-Каменогорске и вокруг него в радиусе 20 километров.

По словам специалистов, изображение будет настолько четким, что можно будет рассмотреть даже небольшие скопления мусорных куч — порядка одного метра в диаметре.

Небесная помощь, отмечают в центре экологической безопасности, заметно поубавит хлопот у земных служб. Теперь трудозатратные выезды не потребуются. На основании космического снимка можно будет инициировать проверку или подать жалобу в государственные органы.

«После получения снимка мы определим собственника территории. Если свалка находится на земле, принадлежащей государству, то проверка будет проводиться в отношении акимата города и ЖКХ. Если же это территория частного лица, то меры воздействия примем к собственнику земли», — добавляет Рауан Мусаева.

Пока, говорят в ЦЭБе, съемка не будет вестись в постоянном режиме, но все же если в кадре будут замечены экологические преступления, то они не останутся безнаказанными, уверяют специалисты. Поэтому экологи предупреждают всех, кто хотят незаконно утилизировать свои отходы, что теперь за ними наблюдает всевидящее око.

Экологи надеются, что в ближайшем будущем у них появится возможность отслеживать не только несанкционированные свалки, но и незаконные застройки и вырубку лесов. Ну, а первые итоги работы с космическими снимками специалисты подведут уже в начале лета.

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