В Китае чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

В Китае чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

В китайской провинции Хубэй шесть чиновников уснули на совещании, во время которого обсуждалось, как мотивировать ленивых чиновников.