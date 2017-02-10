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21:52 (мск), источник: РИА Новости

Смольный проверит администрацию Исаакия после акции против передачи собора

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Комитет по культуре Петербурга проведет проверку в отношении руководства и сотрудников музея «Исаакиевский собор», которая не препятствовала проведению 28 января в храме акции противников передачи собора в пользование РПЦ, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в опубликованном на сайте Смольного ответе на запрос городских депутатов.

Источник: РИА Новости

Ранее городское правительство не согласовало митинг на Марсовом поле против передачи РПЦ Исаакиевского собора. Акцию было решено провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями.

В это же время на Марсовом поле проходил согласованный митинг сторонников передачи собора церкви, собравший около 2 тысяч человек с учетом ротации участников. После акции городские депутаты заявили о нарушении порядка, которое якобы совершили некоторые ее участники, отправившиеся в Исаакиевский собор на молебен. Парламентарии обратились к главе города с просьбой проверить законность действий противников передачи храма церкви.

«Председателю комитета по культуре поручено провести проверку в отношении действий руководства и сотрудников музея», — сказала в тексте ответа Полтавченко.

По данным губернатора, 28 января около 17.00 группа активистов подняла плакаты с буквами, из которых складывались слова «Музей — городу». «Учитывая, что в указанное время в соборе находились сотрудники полиции, администрация музея в ситуацию не вмешивалась», — говорится в тексте ответа. Представители Санкт-Петербургской епархии не обращались с заявлениями в правоохранительные органы, также добавляет губернатор.

«По сведениям, предоставленным главным управлением министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия в Исаакиевском соборе 28.01.2017 не допущено», — отмечается в тексте ответа губернатора на депутатский запрос.

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним будет и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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