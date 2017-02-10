Смольный проверит администрацию Исаакия после акции против передачи собора

Ранее городское правительство не согласовало митинг на Марсовом поле против передачи РПЦ Исаакиевского собора. Акцию было решено провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями.

В это же время на Марсовом поле проходил согласованный митинг сторонников передачи собора церкви, собравший около 2 тысяч человек с учетом ротации участников. После акции городские депутаты заявили о нарушении порядка, которое якобы совершили некоторые ее участники, отправившиеся в Исаакиевский собор на молебен. Парламентарии обратились к главе города с просьбой проверить законность действий противников передачи храма церкви.

«Председателю комитета по культуре поручено провести проверку в отношении действий руководства и сотрудников музея», — сказала в тексте ответа Полтавченко.

По данным губернатора, 28 января около 17.00 группа активистов подняла плакаты с буквами, из которых складывались слова «Музей — городу». «Учитывая, что в указанное время в соборе находились сотрудники полиции, администрация музея в ситуацию не вмешивалась», — говорится в тексте ответа. Представители Санкт-Петербургской епархии не обращались с заявлениями в правоохранительные органы, также добавляет губернатор.

«По сведениям, предоставленным главным управлением министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия в Исаакиевском соборе 28.01.2017 не допущено», — отмечается в тексте ответа губернатора на депутатский запрос.