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10 февраля, источник: АиФ Екатеринбург

Жена Пескова предстала в Екатеринбурге в образе роковой красотки Кармен

Фигуристка Татьяна Навка несколько раз срывала овации зала на шоу «Ледниковый период» в КРК «Уралец».

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка блестяще исполнила свою часть программы во время шоу «Ледниковый период» в КРК «Уралец», сообщает 11 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Супруга пресс-секретаря президента выступала на шоу в паре со своим постоянным партнером Романом Костомаровым, с которым она выиграла в 2006 году Олимпийские игры в Турине. Особенно в восторге зрители остались от образа роковой Кармен, в котором предстала Навка. Уральцы несколько минут стоя аплодировали фигуристке.

В 2014 году Навка родила дочь от Дмитрия Пескова, однако довольно быстро вернулась на лед и сейчас продолжает с успехом гастролировать по городам России с другими известными фигуристами.

Шоу «Ледниковый период» собрало в Екатеринбурге полные трибуны КРК «Уралец». После шоу около спортсооружения образовались огромные пробки.

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