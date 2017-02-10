Жена Пескова предстала в Екатеринбурге в образе роковой красотки Кармен
Фигуристка Татьяна Навка несколько раз срывала овации зала на шоу «Ледниковый период» в КРК «Уралец».
Фигуристка Татьяна Навка несколько раз срывала овации зала на шоу «Ледниковый период» в КРК «Уралец».
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка блестяще исполнила свою часть программы во время шоу «Ледниковый период» в КРК «Уралец», сообщает 11 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
Супруга
В 2014 году Навка родила дочь от Дмитрия Пескова, однако довольно быстро вернулась на лед и сейчас продолжает с успехом гастролировать по городам России с другими известными фигуристами.
Шоу «Ледниковый период» собрало в Екатеринбурге полные трибуны КРК «Уралец». После шоу около спортсооружения образовались огромные пробки.