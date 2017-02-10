Прогноз погоды на 11 февраля

В Бричанах до минус шести градусов, в Сороках пять ниже нуля. В Бельцах четыре градуса мороза. В Оргееве, Кишиневе и Леове до мину с трёх, в Тирасполе, Комрате и Кагуле два ниже нуля.

В ближайшее дни погода существенно не изменится. В столице днём до минус шести, ночью до девяти градусов мороза.