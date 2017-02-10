Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10 февраля, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 11 февраля

11 февраля в Молдове преимущественно облачно, местами возможен слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах до минус шести градусов, в Сороках пять ниже нуля. В Бельцах четыре градуса мороза. В Оргееве, Кишиневе и Леове до мину с трёх, в Тирасполе, Комрате и Кагуле два ниже нуля.

В ближайшее дни погода существенно не изменится. В столице днём до минус шести, ночью до девяти градусов мороза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+3°
полупрозрачная облачность
768 мм рт. ст.
повышенное
27 %
очень низкая
5 м/с
слабый ветер
Турция заявила, что оповещала РФ о местонахождении своих военных
Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии
Могерини рассказала о позиции ЕС по антироссийским санкциям
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Премьер-министр Польши попала в ДТП
Рекрутеры назвали самые необычные вакансии
Российские биатлонисты пригласят французов на чай после скандала
Спорт
Стал известен состав сборной России в мужском спринте на ЧМ Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь